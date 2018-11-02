Pancardaki hastalık, çiftçiyi üzüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeker pancarı hasadı buruk başladı. Pancardaki hastalık nedeniyle kalite düşüklüğü yaşanıyor.

İnegöl'de pancar hasadı başladı. İnegöl Ziraat Odası aynı zamanda Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Sezai Çelik, kulaca kavşağında pancar alım merkezinde incelemede bulunarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Pancarla ilgili son yıllarda büyük efor sarf ettik. Balıkesir Karacabey Bölgesi'nde pancarda bir hastalık söz konusu bir kalite düşüklüğü var. Durum böyle olunca hem tonaj düşük hem polar düşük kısacası bu yıl pancar üreticileri mutlu değil" dedi.

Çelik, "Pancarın tonu 235 TL ama polar düştükçe fiyatta düşüyor. İnegöl'deki polar 9-10 civarında çıkıyor. Polar en azından 12 değerinde çıksaydı elimize 175 TL gibi bir para geçerdi. Ama şimdi bu durumda dahada aşağı düşecek. Üretim düşük ve üretici artık üretimden kaçmak zorunda kalacak" diye konuştu.

İnegöl'de 35 bin ton pancar

İnegöl'deki rekoltenin de bu yıl düştüğünü söyleyen Başkan Çelik, "İnegöl'de bu yıl 35 bin ton pancar üretimimiz var. Poların düşmesinin sebebi hem hastalık hemde mevsimsel. Yani kışın olmaması. Pancarın çok kısa sürede hasat edilmesi gerekiyor. Biz pancarı biraz daha tarlada tutsak poların artacağını biliyoruz. Ancak sonrada çamurlar yağmurlar başlıyor, kış başlıyor, kısa bir zamanda sökülmesi gerektiği için hasadın erken başlaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Pancar üretimi yapan çiftlerden Ferhat Umut ise "Bu iş çok meşakkatli bir iş. Önümüzdeki günlerde yağmurlar başlayacak. Fiyatlar zaten ortada. Fabrika bir arkadaşımıza poların düşüklüğünden dolayı 89 kuruş ödeme yapmış. Yani 12 ay çalıştığımıza değmiyor. Fabrikaya değil dışarıya versek daha karlı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.