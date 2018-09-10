Panorama 1326 Fetih Müzesi Bursa'nın turizmine çağ atlayacak

Dünyanın en büyük panoramik müzesi olma özelliğine sahip Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa'ya turizmde çağ atlatacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 692 yıl önce Bursa'nın fethinin 360 derece panoramik olarak canlandırıldığı müze ile Bursa'yı turizmde harekete geçireceklerini söyledi.

Bursa'da yapımı 3 yılda bitirilen ve dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olma özelliğine sahip Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin 3 boyutlu görüntüsüyle Bursa'ya değer katıyor. 692 yıl önce Bursa'nın fethinin 360 derece panoramik olarak canlandırıldığı müzeyi basın mensuplarıyla birlikte gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bina olarak mimarisi ve mühendisliğiyle özel proje. Üniversite ile birlikte mimari çalıştık. Özel bir bina olarak uygulaması zor projeydi. Bina olarak baktığınızda 4 bin 500 metrekarelik zemin, 8 bin 500 metrekarelik kullanım alanını kapsıyor. Bu bina ile Bursa'yı turizm noktasında harekete geçirecek noktadayız. Turizm sektörü burası ile ilgileniyor. Bina, 42 metre çapı ile dünyanın en büyük kubbesini inşa ettik. Türkiye'de cami kubbesi olarak bu büyüklükte kubbe yok. Bununla birlikte kubbeyi oturtmuş olduğumuz 6 tane direk Bursa'da metfun 6 tane padişahı simgeliyor. Kubbenin altı, bin kişilik gösteri merkezi, salon halinde kullanılacak. Binamızda kütüphane, satış reyonu, üstünde kitap okuma yeri, burada kafeterya, üst katta bir kafeterya, onun yanında sergi salonu, bekleme salonu, 2 tane küçük sinema salonu, sunum salonu, müze ile ilgili film çalışması yapılıyor. Filmle birlikte ziyaretçi o günün filmini izleyecek. Kaplaması özel, titanyum ile kaplandı” dedi.

Binaya dışarıdan bakıldığında dağın içerisinde çıkan bir kubbe hüviyetinde olduğunu belirten Dündar, “Girişteki 16 tane tablo Bursa'daki metfun 6 padişah döneminde yaşananları anlatıyor. Üst katta 6 Nisan 1326 tarihi 360 derece olarak anlatılmış. Belediyenin işleteceği müze olacak. Girişte ücret olacak. Bizim yapmış olduğumuz eserlerin tümünde Bursa'nın en önemli sorunu olarak karşımızda çıkan otopark sorununa ciddi katkı sağlayacak. Yan tarafta 20 otobüslük bir otopark var. Şuanda bu kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şu anda 6 Nisan 1326 tarihini resmediliyor. Osmanlı 23 yıl Bursa'yı kuşatma altında tutmuş. Kuşatma neticesinde Bizanslıların şehri terk ederken olan görüntü burada anlatılıyor. Ayrıca o zamandaki yaşam şartları ziyaretçilere sunuluyor. 10 binin üzerinde figür var. Arkamızda Orhan Gazi'nin otağı var. Tekfurun orada gelip şehrin anahtarını teslim etmesi ele alınmış. Diğer taraftan Bizanslıların Gemlik tarafından şehri terk ederek İstanbul'a gitmesi anlatılıyor. Ancak yüzde 40, canları ve malları güvenceye alındığı için kalmayı tercih ediyor. Herkes farklı bir konuyu burada görebilir. Bu alanı gördüğümüz mevki ise İvazpaşa Camii merkez kabul edilerek 360 derece görüntüye sahip” diye konuştu.