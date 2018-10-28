Panorama 1326, Tarih ve Turizmin Yeni Merkezi

Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği (BTÇH) ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (BESOB) yöneticileri ziyaret etti.

Osmanlı'nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin açılış öncesinde tanıtım ziyaretleri sürüyor. Yurtiçi ve yurtdışından binlerce temsilcinin ziyaret ettiği Fetih Müzesi'ni BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım ile BESOB Başkanı Arif Tak ve heyeti de gezme fırsatı buldu. Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ilk olarak Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen heyet, daha sonra geleneksel çiniler, kütüphane, konferans salonları ve 1000 kişi kapasiteli amfi sahne hakkında bilgiler aldı. Açılışa günler kala 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı dev kubbeye çıkan BTÇH ve BESOB heyeti, Bursa'nın fethini adeta yeniden yaşamış gibi hissettiklerini belirtti.

Bursa'nın tarih, sanat ve kültürel anlamda büyük bir eser kazandığına dikkat çeken Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği Başkanı Muhsin Özyıldırım ‘‘Gerek mimarisi gerekse tarihi ve sanatsal boyutu ile özel bir yapı olan bu dev müzenin, Bursa turizmi ve ekonomisine büyük hareketlilik katacağına inanıyorum. Aynı zamanda tanıtım desteği sağlayacağını düşünüyorum. Panorama 1326'nın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.

Fetih Müzesi'nin oldukça etkileyici bir yapıt olduğunu belirten Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Arif Tak ise ‘‘Bursa'ya yakışan bu eser, bizleri büyülü bir tarihi yolculuğa çıkardı. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı ve tüm ekibini yürekten kutluyorum'' dedi.