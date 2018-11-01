Panorama 1326, Yılmaz Vural'ın başını döndürdü

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde adeta büyülendi. Tecrübeli teknik adam, dev müzeyi ‘baş döndürücü' bir eser olarak değerlendirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesini ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte müzeyi gezen Vural, memleketi olarak gördüğü Bursa'ya dünya çapında bir eser kazandırılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Müzede ilk olarak 16 büyük tablonun sergilendiği alanı gezen Yılmaz Vural, 42 metre açıklığındaki kubbeye girdiğinde ise adeta bir şok yaşadı. Bursa'nın fetih gününü anlatan 3 boyutlu panoramik resmi büyük bir hayranlıkla inceleyen tecrübeli teknik adam, müzenin yapılışıyla ilgili Başkan Dündar'dan bilgi aldı.

Panorama 1326'nın müze dışında farklı bir tarih ve kültür merkezi olduğuna dikkat çeken Yılmaz Vural, “Müzeye ilk girdiğimizde Osmanlı dönemindeki tabloları büyük bir beğeniyle inceledik. Her şey bu kadar diye düşünürken dev kürenin içine girdik. İlk birkaç saniye başım döndü. Başka bir dünyaya girmiş gibi düşünmeye başladım. Bursa'nın fetih gününü adeta yaşadık. O kadar gerçekçi bir eser olmuş ki, gözünle bakıyorsun gerçek görüyorsun, o esnada beyin devreye girip hayır gerçek değil, resim diyor. O dönemin sosyal hayatı da bizlere çok güzel mesajlar veriyor” dedi.

Fetih Müzesi'ni yerli ve yabancı herkesin mutlaka görmesi gerektiğini belirten Vural, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini, dünya çapında bir eser kazandırdığı için tebrik ediyorum. Ülke turizmine ayrı bir heyecan getirecek bir muhteşem eser olmuş” diye konuştu.