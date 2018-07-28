Panorama 1326’da fetih gezisi

Müzeyi gezerek başkan Dündar’dan proje hakkında bilgiler alan Edebali, Fetih Müzesi’ni ‘muhteşem bir eser’ olarak yorumladı.

Açılış için son hazırlıkların yapıldığı Fetih Müzesi’nde misafirlerini ağırlamaya devam eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın son konuğu Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali oldu. Başkan Edebali’ye dev müzedeki sergi salonlarını ve Bursa’nın fethinin anlatıldığı, 3 boyutlu panoramik resmin yer aldığı kubbe bölümünü gezdiren Başkan Dündar, müzenin mimarîsi ve sanat çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dündar, “Müze, şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerimize, Osmanlı’nın kurulduğu yerde, tarihe yolculuk imkânı sunacak. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun, beylikten cihan devletine doğru giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından birisi olan Bursa’nın fethini anlatacak” dedi.

Başkan Dündar, fetih gününün üç boyutlu olarak yansıtıldığı canlandırma salonunun yanı sıra, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümlerin yer aldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin, önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını ifade ederek, “İnşaat çalışmaları tamamlandı. Sanatsal bölümdeki çalışmalar bitti. Müzenin çevre düzenlemeleri ve iç tefrişatı yapılıyor. Kubbeyi kaplayan resim, Bursa’nın fetih anını yansıtıyor. Panorama 1326, Bursa için anıtsal bir eser olacak. Tarih ve kültür merkezi olacak. Müzenin giriş katında 16 tablo ve Türk İslâm sanatının en güzel örneklerinden olan, geleneksel çini eserlerinin yer aldığı bölüm bulunuyor. Gerek mimarisi, gerekse sahip olduğu özellikleri yönünden Bursa’mıza çok büyük değer katacak. Fonksiyonları itibariyle bünyesinde tarihi ve kültürel dokuları barındıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin ötesinde her saat yaşayan bir mekan olacak. Aynı zamanda da bir eğitim merkezi olacak” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de, müze ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile birlikte inşaat çalışmaları tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdik. Muhteşem bir eser olmuş. Osmanlı’nın kuruluşunu ve cihan imparatorluğuna yolculuğunu çok güzel şekilde anlatılıyor. Kütüphanesi, sinema ve sergi salonları ile kültürel ve sosyal aktivitelerin de yapılabileceği bir merkez olmuş. Sadece Osmangazi’nin değil tüm Bursa’nın turizm potansiyeline büyük değer katacak bir eser. Kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin mutlaka Fetih Müzesi’ni ziyaret etmelerini ve bu tarihsel yolculukta yer almalarını tavsiye ediyorum. Bursa’nın fethi ve bu fetih ile birlikte Osmanlı’nın 3 kıtaya yayılışının 3 boyutlu canlandırıldığı muhteşem bir müze. Osmangazi’ye böyle güzel bir eser kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Yerel yöneticiler olarak bizlerin amacı şehrimizi geleceğe taşıyacak vizyon projeleri hayata geçirmek. Osmangazi ve Yıldırım’da yaptığımız projelerle hem şehrimizin rekabet gücünü arttırmış, hem de vatandaşlarımızın refahını artırarak şehre değer katmış oluyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de bu vizyon projelerden bir tanesi. Osmangazi’ye ve Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.