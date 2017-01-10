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10 Ocak 2017 11:24

Para bulamayınca köfte çaldılar

Para bulamayınca köfte çaldılar

10 Ocak 2017 11:24

Bursa’nın İnegöl ilçesinde okul kantinlerine hırsızlar dadandı.
Mesudiye Mahallesi’nde Cemil Sönmez İlk ve Ortaokulu’nun kantinine giren hırsızlar, kasada bulunan bozuk paralar ile oyun konsolunu kırarak içindeki paraları aldı. Kantine girmek için pencereyi kıran hırsızlar, yaklaşık bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Mesudiye Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda kameralarına yansıyan diğer olayda ise, kapalı olan pencereyi açarak içeri giren üç kafadar, kantine yöneldi. Kantindeki kasada bulunan yaklaşık 50 liralık bozuk parayı alan hırsızlar, yine aynı yoldan dışarı çıkt.
Para bulamayınca köfte çaldılar
Üçüncü olay ise, Avarlar kavşağı mevkiinde faaliyet gösteren Enver İnegöl Köftecisi’nde meydana geldi. Pencereden içeri girerek önce kasaya yönelen hırsızlar, kasada istediklerini bulamayınca mutfağa dalda. Sabah için mutfakta hazır bekletilen bir miktar İnegöl köftesini çalan hırsızlar, yine aynı pencereden çıkarak kaçtı.
Polis, hırsızların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.



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