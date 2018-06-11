Para-Tekvandoda Osmangazi farkı

Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde düzenlenen ve 25 ülkeden 126 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden birçok sporcunun tatamiye çıktığı şampiyonada 26 sporcuyla yer alan Türk Milli Takımı 16 madalya kazanırken, Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcusu Bayram Kayan K44 +75 kilogram kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye şampiyonayı 7 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla bayanlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olurken, erkeklerde Avrupa ikinciliğini elde etti.

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı Başantrenörü Mücahit Altıner, “Sporcumuz Bayram, son dönemde elde ettiği derecelerle bizlerin gurur kaynağı oldu. Yoğun geçen antrenman programlarımız ile birçok başarıya imza atıyor ve 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.