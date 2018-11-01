Para yerine gol saydılar

Kıyasıya geçen maçlarda para saymaya alışık olan kaleciler yedikleri golleri saydı.

Bursa'da faaliyet gösteren bankaların her yıl geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvasının 2018-2019 sezonu "Bankalar Ligi" önceki gün başladı. Bağlarbaşı'nda oynanan turnuvanın açılış maçında Ziraat Bankası ile son şampiyon Halkbank arasında oynandı. Organizasyonun başlama vuruşunu ise Turnuva Komite Başkanı Oğuzhan Adalıoğlu ve geçen yılın şampiyon takımının kaptanı Emrah Seyrek yaptı. Başlama vuruşu öncesi geleneksel turnuvaya katılan takımlar dostluğun ve sporun öne çıktığı, centilmence karşılaşmalar olmasını temenni ettiler.

Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Halkbank ile Ziraat Bankası'nın maçı büyük heyecana sahne oldu. İki takım da girdiği pozisyonları cömertçe harcayınca mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. İlk haftanın diğer maçlarında ise T.C. Merkez Bankası, Vakıf Katılım'ı 3-0 gibi rahat bir skorla devirirken, Akbank, Garanti Bankası-B takımını 5-1 mağlup etti. Vakıfbank-B ise QNB Finansbank'ı 3-1 yenmesini bilirken Garanti Bankası-A ile Vakıfbank-A takımlarının maçı da 1-1 sona erdi. İlk maçların ardından Akbank averajla lider olurken turnuvada 5 haftalık grup mücadeleleri sonunda çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.