Paramparça olan araçta can pazarı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil parçalara ayrıldı, kazada 3 kişi ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre kaza, itfaiye kavşağında meydana geldi. Ahmet Türkel çevre yolundan itfaiye kavşağına doğru seyir halinde olan Mahmut A. idaresindeki 34 SY 0928 plakalı araç, yol üzerinde bulunan hız kesici kasisi fark etmeyerek üzerinden hızlı bir şekilde geçince direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarında bariyere, ardından karşı şeride geçip koruma telleri devirip yeşil alanda bulunan ağaca çarparak durabildi.

Can pazarının yaşandığı kazada araç parçalara ayrıldı. Kazada araç sürücü ile yanında bulunan Erkan A., Şahin, Emrah D., yaralandı. 3 yaralının imdadına kazayı görenler yetişti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Parçalara ayrılan araç ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.