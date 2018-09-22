Parasını alamayınca işyerini kundakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin önündeki yangının büyümesini devriye gezen polis ekibi önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan arıştırmada yangının kundaklama neticesinde çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 17 yaşındaki K.D'nin daha önce bu işyerinde çalıştığı ve kalan parasını alamadığı için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Metal Sanayi Sitesi 25. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesin önünde yangın çıktı. İşyerinin önünde bulunan kartonlar alev aldı. Kısa sürede yangın büyüdü. Bu sırada sanayi içerisine devriye gezen polis ekibi ile nakliye şoförü alevleri görünce hemen müdahale ederek kartonları işyerinin önünden uzaklaştırdı. Polisler daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü. Zamanında fark edilmesiyle mobilya imalathanesi yanmaktan kurtarıldı. Yangın sonrası işyerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri, yangından kısa bir süre önce bir şahsın kartonların olduğu bölümden ayrıldığını tespit etti.

Asayiş ekipleri güvenlik görüntülerine yansıyan şahsı 2 gün sonra yakaladı. 17 yaşındaki K.D. isimli gencin daha önce bu firmada çalıştığı ve çıktığı öğrenildi. Gencin içerde kalan parasını almadığı için böyle bir olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan K.D, yaşı küçük olduğundan dolayı asayiş ekipleri tarafından çocuk büro ekiplerine teslim edildi. K.D, pişman olduğunu, bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini ifade etti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.