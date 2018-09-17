Paris'te ÜÇGE rüzgârı

Dünyanın sayılı mağaza ekipmanları üreticilerinden olan ÜÇGE, Paris'te iki yılda bir düzenlenen dünyanın en önemli mağaza ekipmanları fuarlarından Paris Retail Week / Equipmag 2018'de yenilikçi ürünleriyle dünya perakendesinin ilgi odağı oldu.

10 - 12 Eylül tarihlerinde düzenlenen Paris Retail Week / Equipmag 2018, The Smart Phygital (Akıllı Fijital) temasıyla 800 firma, 40 bin profesyonel ve 350'den fazla uluslararası konuşmacıyı ağırladı. Fuarda uluslararası perakende firmaları ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten ÜÇGE Mağaza Ekipmanları A.Ş. Genel Yönetmeni Esra Güven, “Equipmag Fuarı, son perakende trendlerinin sunulduğu ve dünya genelindeki önemli perakende markalarını ve uzmanlarını bir araya getiren çok önemli bir fuar. ÜÇGE, dünya standartlarındaki kalitesi ile fuarların aranılan markası. Biz ürün yelpazemizi mağazalardaki tüketici davranışları ve beklentileriyle ilgili bilimsel çalışmaların ışığında pazarın beklentisine göre hayata geçiriyoruz. Teknoloji, AR-GE ve üretim gücümüzle perakende sektörünü mağazacılıkta ileriye götürecek yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Perakende sektörüne anahtar teslim projeler üreten dünyanın sayılı firmalarından biriyiz. Dünya markalarının mağazalarını donatan yüzde yüz yerli sermayeli bir firma olarak, bu gücümüzü, fuarda gördüğümüz ilgi ile bir kez daha hissettik ve gururlandık. Fuar süresince yoğun görüşmeler gerçekleştirdik ve ÜÇGE ekibi olarak pek çok iş birliği fırsatı ile döndük” dedi.

90 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Güven, perakende sektörüne uluslararası zeminde daha kolay ulaşabilmek ve hizmet verebilmek için bu yıl Almanya'da gerçekleştirdikleri şirket yapılanması ile yurt dışında daha etkili şekilde yer alacaklarının altını çizdi.