Parkenin büyükleri geri döndü

10 yıl aradan sonra Mustafakemalpaşa’yı Bursa Basketbol Yerel Ligi’nde temsil etmeye başlayan Belediye Spor Büyük Erkekler Basketbol Takımı, 10 ekibin mücadele ettiği gruptaki ilk galibiyetini ligin ikinci haftasında karşılaştığı Aline Gençlik Spor karşısında aldı.
Rakibini kendi evinde ağırlayan Belediye Spor ekibi, baştan sona çekişmeli geçen mücadeleden 70-66 galip ayrıldı.
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ın teşvikinin ardından yeni yapılanmayla birlikte tekrar parkelere geri dönen Büyük Erkekler Basketbol Takımı, 12 kişilik kadrosuyla gruptan lider çıkarak, 2. lige yükselmeyi hedefliyor.