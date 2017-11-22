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22 Kasım 2017 17:15

Parkenin büyükleri geri döndü

Mustafakemalpaşa Belediye Spor Basketbol Büyükler Erkek Takımı, ligdeki ilk galibiyetiyle tanıştı.

Parkenin büyükleri geri döndü

22 Kasım 2017 17:15


10 yıl aradan sonra Mustafakemalpaşa’yı Bursa Basketbol Yerel Ligi’nde temsil etmeye başlayan Belediye Spor Büyük Erkekler Basketbol Takımı, 10 ekibin mücadele ettiği gruptaki ilk galibiyetini ligin ikinci haftasında karşılaştığı Aline Gençlik Spor karşısında aldı.


Rakibini kendi evinde ağırlayan Belediye Spor ekibi, baştan sona çekişmeli geçen mücadeleden 70-66 galip ayrıldı.


Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ın teşvikinin ardından yeni yapılanmayla birlikte tekrar parkelere geri dönen Büyük Erkekler Basketbol Takımı, 12 kişilik kadrosuyla gruptan lider çıkarak, 2. lige yükselmeyi hedefliyor.




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