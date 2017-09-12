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12 Eylül 2017 15:56

Parkta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde aşçılık yapan Halis Batıbey, parkta bulduğu cüzdanı polise götürerek, sahibine ulaştırdı.

Parkta bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

12 Eylül 2017 15:56


Bir kum ocağında aşçılık yapan Halis Batıbey, çocuğunun parkta oynarken gözlüğünü kaybettiğini öğrenince gözlüğü aramaya gitti. Batıbey, gözlüğü ararken parkta bulunan bankın kenarında bir cüzdan gördü. Batıbey, telefonla durumu yanında çalıştığı iş yeri sahibi Mevla Subaşı’ya anlattı. Subaşı, cüzdanı karakola götürdü. Karakoldaki incelemede cüzdanın Ali Ertaş’a ait olduğu anlaşıldı. Cüzdanda, 4 bin 355 TL nakit para, 50 bin TL değerinde 4 adet çek ve çok sayıda kredi kartı olduğu öğrenildi.


Telefonla kendisine ulaşılan Ali Ertaş, karakola gidip cüzdanını Mevla Subaşı’ndan teslim aldı. Ali Ertaş’ın bu örnek davranıştan ötürü gözleri dolarken, “Arkadaşlarla akşam parkta oturduk. Sonra evime gittim. Cüzdanım düşmüş, ama farkında değildim. Bugün beni emniyetten aradılar. Bu şekilde cüzdanımın kayıp olduğunu öğrendim. İçerisinde nakit para, 4 adet çek ve çok sayıda kredi kartı vardı. Cüzdanımı Halis Batıbey bulmuş ve Mevla Subaşı emniyete götürmüş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Günümüzde bir sürü dolandırıcılık haberleri okurken, bu tür dürüst insanların aramızda bulunması bize mutluluk veriyor. Bu devirde böyle dürüstlük göz yaşartıcı.” dedi.




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