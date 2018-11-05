Paşa'nın Veteran Takımı tutulmuyor

Mustafakemalpaşa Belediye Spor bünyesinde bu yıl kurulan Masterler Futbol Takımı, Türkiye Veteranlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

10 takımın mücadele ettiği Güney Marmara Veteranlar Grubu'nun ilk maçında Bandırma'yı 1-0 yenen Belediye Spor Masterler Futbol Takımı, ikinci hafta mücadelesinde kendi sahasında konuk ettiği Karacabey'i de 4-1'lik skorla geçerek liderliğini sürdürdü.

Mustafakemalpaşa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı baştan son üstün götüren Paşa'nın gollerini Engin (3) ve İsmail kaydetti.

Önümüzdeki haftayı bay geçecek olan Belediye Spor Masterler Takımı, ligin 4. haftasında 1946 Çan Spor ile karşılaşacak. İki devreli lig usulüne göre oynanan grup maçlarında birinci olan takım, Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterecek.