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05 Temmuz 2017 17:29

Patates üreticisinin yüzü gülüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı.

Patates üreticisinin yüzü gülüyor

05 Temmuz 2017 17:29

Geçen yıl kilosu 30-40 kuruşa kadar düşen patatesin bu yıl 90 kuruşa alıcı bulması çiftçiyi memnun etti.


İnegöl ilçesine bağlı Alibeyköy ve Çeltikçi mahallelerindeki patates tarlalarında üreticileri ziyaret eden İnegöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren, İnegöl’de 7 bin dönüm civarında patates ekimi yapıldığını ve en az 30 bin ton civarında da bir ürün beklediklerini ifade etti.


İnegöl’de patates hasadının başladığını belirten Ekren, “Verim bu sene ilçe standartlarının üzerinde. Yağışlar verimi olumlu anlamda etkiledi. Fiyat açısından da 90 kuruşla 1 lira arasında. Üreticilerimize hayırlı olsun. Bu yıl geçen yıllardaki ekimle aynı oranda, çok fazla bir artış yok. Patates üreticiliği çok kolay bir iş değil. Bakımında ve hasadında çok fazla işçi maliyeti olan bir iş. Bununla büyük ekilişler yapan çiftçiler baş edebiliyor. Genellikle sabit olarak aynı çiftçilerimiz patates ekimi gerçekleştiriyor. İnegöl’de 7 bin dönüm civarında bir ekiliş var. En az 30 bin ton civarında da bir ürün bekliyoruz” dedi.


Bu yıl verimden memnun olduklarını ifade eden patates üreticisi Emrah Emek ise, “Hasadımız başladı. Bu yıl verimden memnunuz. Fiyatlardan da memnunuz. Geçen yıl patates üreticisi olarak zarar etmiştik. Bu yıl verim de, fiyat da güzel. Bu yıl geçen yılın acısını karşıladı” diye konuştu.


Patates üreticisi Hüseyin Avcı ise, “Fiyatlar geçen seneye göre iyi. Yağmurlar nedeniyle biraz eksiklik var ama verim normal. Tarlaya göre dönümünde 3,5-4 ton arası verim alıyoruz. Ürüne göre de fiyatlar değişiyor. 85-90 kuruş arasında patatesi veriyoruz. Fiyatların daha iyi olacağını umuyorduk ama en azından geçen yıllara göre daha iyi” şeklinde konuştu.




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