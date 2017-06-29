Patates ve hububatta hasat zamanı

Yağmurların verimi arttırdığını ifade eden İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren, verim artışıyla birlikte güzel bir hasat dönemi beklediklerini belirtti.

Ramazanın ardından havaların ısınmaya başladığını belirten Müdür İbrahim Ekren, “Patates ve hububat hasadı başlayacak. Arazide yaptığımız tespitler itibariyle 10 güne kadar hem patatesin hem de hububatın hasat işlemleri başlıyor. Bunun yanında silajlık mısır ve kanola gibi alternatif ürünlerin de hasatları yapılacak. Patates ve hububat, ilçemiz açısından ekimi yoğun olarak yapılan mahsuller. Patateste yağışlar çok etkili oldu. Çifti maliyetleri düşürmek için sulama yapmadı. Verimli bir hasat dönemi bekliyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Desteklenen genç çiftçiler artıyor

Genç çiftçi desteklemeleri hakkında da bilgi veren İbrahim Ekren, “Bu yıl için Genç Çiftçi destekleme müracaatları bitti. İl Komisyonu tarafından değerlendirme süreci gerçekleştirildi ve ilçemizde 2017 yılı için 19 genç çiftçiye destek verilmesi kararlaştırıldı. Çiftçilerimiz eksiklerini tamamlayıp 30 Haziran Cuma gününe kadar bize müracaat edecek. Sözleşme imzalayacağız” şeklinde konuştu.