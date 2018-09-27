Patlama bölgesinde tedirgin bekleyiş devam ediyor

Bursa'da meydana gelen patlamanın ardından evlerine giremeyen vatandaşlar, geceyi komşularında ve akrabalarında geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün akşamüstü meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından vatandaşlar, yaralarının sarılması için yetkililerden yardım istedi. 6 kişinin yaralandığı patlamanın ardından geniş güvenlik tedbirleri alınırken, geceyi komşu ve akrabalarında geçiren vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Kimi vatandaş yetkililerle birlikte evlerine girip eşyalarını kurtarırken, kimileri ise kırık camlarının ardından çalışmaları izledi.

Patlamanın olduğu binanın yıkımı için yetkililer çevrede bulunan araçları kaldırırken, yıkımın ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Yetkililerin bir an önce mağduriyetlerini gidermesini bekleyen vatandaşlar, “Şu an herkes ya akraba, ya da komşularının evinde. Bazıları ise camları kırık kendi evlerinde kaldı. Bize yardım edilmesini bekliyoruz. Bizim hiç suçumuz yokken mağdur olduk. Belki 2-3 gün sonra yağmur yağacak. Nerede kalacağımız bile belli değil. Evimizin içi inşaata döndü. Kimse bilgi vermiyor. Patlamanın etkisiyle eşyalarımız kullanılmaz hale geldi” dedi.

Evinin içi harabeye dönen Orhan Kadir Özkara, “Çocuğumun durumu iyi. Kafasında 3-4 dikiş var. Verilmiş sadakamız varmış. Patlama olunca kendilerini dışarı atmışlar. 30-40 bin lira gibi bir zararımız var” şeklinde konuştu.