Patlamada kaybolan küçük kızı hem aradı hem o anları kaydetti

Bursa'da bir evde doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada kaybolduğu söylenen küçük bir kızı arayan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde bir binanın giriş katında doğalgaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralanırken patlamanın hemen ardından olay yerine giden bir vatandaş, kayıp olduğu söylenen küçük bir kızı arama çalışması yaparak

o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Evde arama yapan ve kurtarma eğitimi aldığı öğrenilen vatandaş, çevredeki vatandaşlara kızı görüp görmediklerini sordu. Vatandaşlar kızı bulduklarını ve yanlarına aldıklarını söyleyerek küçük çocuğu arama yapan adama emanet etti.

Vatandaşın çektiği görüntülerde çevredeki binalarda oturanları ve engelli bir vatandaşı da tahliye ettiği görüldü. Öte yandan vatandaş çektiği görüntülerle patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.