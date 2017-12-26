Patlamada yaralanan Bursalı askerden iyi haber

Dün, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden birinin Keles’e bağlı Kovakovacık köyünde ikamet eden Ersin Gökçe olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Gökçe, telefonla ailesiyle görüştü. 2.5 yıllık asker olduğu öğrenilen Gökçe’nin ensesinden yaralandığı ve ayağında kırık oluştuğu belirtildi. Gökçe’nin ailesinin oğullarının yanına gideceği ifade edildi.