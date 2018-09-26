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Patlamada yaralananların isimleri belli oldu

Bursa’da 3 katlı bir binada meydana gelen patlamada yaralananların isimleri belli oldu.

Bursa'da 3 katlı bir binada meydana gelen patlamada yaralananların isimleri belli oldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Maksem Mahallesi'nde 3 katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 kişinin ismi belli oldu. Patlamada Sinan Erinç (49), Zeynep Berra Durmuş (8), Alpaslan Akgün (38), Gizem Ece Durmuş (1), Kerem Durmuş (8) ve Barış Özkan yaralandı. Yaralılardan Sinan Erinç'in durumunun ağır olduğu ve Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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