Patlamanın ardından göz yaşları içinde kedisini aradı

Bursa'daki doğalgaz patlamasından canlarını zor kurtaran vatandaşlar, hasar gören evlerine girerek değerli eşyalarını aradı. Genç bir kadınsa patlama sırasında evde olan kedisini göz yaşları içerisinde aradı.

Maksem Mahallesi'nde 16.30 sıralarında 3 katlı bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralanırken, 7 bina ve 8 araç hasar gördü. Patlamanın ardından arama kurtarma ekipleri olay yerinde yaraları sarmaya devam ederken, evleri hasar gören vatandaşlar ise değerli eşyalarını almak için evlerine akın etti. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen vatandaşlar evlerine girmekte ısrar etti. Evlerine giren vatandaşlar değerli eşyalarını alarak uzaklaşırken, bir kadın gözyaşları içerisinde patlama sırasında evde bulunan kedisini aradı. Yaşadıklarını telefonla bir yakınına anlatan genç kadın, patlama sırasında kedisinin evde olduğunu, ayağı sakat olan hayvanı bütün aramalarına rağmen bulamadığını söyledi. Genç kadın dakikalarca olay yerinde kedisini bulmak için bekledi.