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13 Temmuz 2017 09:31

Patronunun oğlunu öldüren çobana müebbet

Bursa’da patronunun oğlunu av tüfeğiyle öldüren çobana verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu.

Patronunun oğlunu öldüren çobana müebbet

13 Temmuz 2017 09:31

Yeniden yargılanan sanık aynı cezaya mahkum edildi.


25 Ağustos 2015 Salı günü meydana gelen olayda, 4 senedir çiftlikte çalışan Birkan Özdemir (39), sahte para meselesi yüzünden patronun oğlu Eray Bayramca’yı (18) öldürdü. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.


Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan Birkan Özdemir, daha evvelki savunmasında, "Maaşımı zamanında alamıyordum. İşten ayrılmaya karar verdim. Yanlarında 4 yıl çalıştım. Bir ara ayrıldım daha sonra tekrar işe başladım. Fatih Bayramca beni aradı. Çiftliğe gelmemi, elinde sahte para olduğunu söyledi. Arabamla çiftliğe doğru gittim. Çoban olduğum için av tüfeğimi arabamda taşıyordum. Çiftliğe geldiğimde üzerime yürüdüler. Korktum ve arabanın bagajındaki tüfeği aldım. Önce korkutmak için havaya ateş ettim. Sonra beni darp ettiler. Boğuşma sırasında Emir ile karşı karşıya geldik. Silah bir anda patladı. Eray’ın vurulduğunu gördüm. Daha sonra yere düştüm, bana vurmaya başladılar. Ellerimi ayaklarımı bağladılar. Polisler beni kurtardı. Eray ile bir husumetimiz yoktu. Kendisiyle baba-oğul gibiydik. Kazayla oldu” diye konuştu.



Yargıtay usulden bozdu, yine aynı cezayı aldı


Mahkeme heyeti, sanığa ’kasten yaşı küçük çocuğu öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahallî mahkemeden gelen dosyayı inceleyen Yargıtay, davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı için kararı usulden bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık aynı cezaya mahkum edildi.




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