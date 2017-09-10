Paul Le Guen: "Daha güçlü olacağız"

Kazanırken de ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Yapacağımız çok şeyler var. Daha güçlü olacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Bu akşamki performanstan ve sonuçtan mutluyum. İyi bir takıma karşı oynayacağımızın bilincinde sahaya çıktık. İyi bir performans ortaya koyduğumuzu ve bundan mutlu olduğumu söyleyebilirim” dedi.

Sahanın zeminin iyi olmasının oyunu etkilediğini ifade eden Fransız çalıştırıcı, “Bu durum rakibe de daha fazla topla oynama fırsatı veriyor. Herkes için iyi sahada oynamak güzel bir şey. Sahada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şov açısından, oyunun güzelliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum sahanın iyi olması” diye konuştu.

"Oyuncularımız savaş veriyorlar"

Taraftarlar ile takımın arasındaki bağın iyileştiğine inandığına dikkat çeken Le Guen, “Taraftarlarımız için mutluyum. Bu kulübe ilk geldiğimde taraftar ve takım arasında boşanma davası gibi bir şey olduğu bana söylenmişti. O günden sonra oyuncular ve taraftar arasında bağın kurulması hedefini koymuştum. Oyuncularımız savaş veriyorlar. Taraftarlarımız ile aramızda bağın iyileştiğine inanıyorum. Evimizde kaybedeceğimiz maçlar da olacak ama savaşmadan kaybetmeyeceğiz” dedi.

“Yapacağımız çok şeyler var"

Bir basın mensubunun, "Dzon Delarge’ı gol attıktan sonra oyundan aldınız. Bunu daha önce mi planlamıştınız?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Le Guen, “İlk 11’imiz dışında da iyi oyunculara sahibiz. Bir sonraki adımları da hesaplamaya başlıyorsunuz. Delarge 3-4 hafta önce takıma katıldı. Yüzde 100 hazır değil ve bu yüzden oyundan aldım. Pablo da çok fazla çaba gösterdi. Yaptığım değişikliklerin içinde gelecek haftaların planlaması da var. Kazanırken de ayaklarınızın yere basması gerekiyor. Yapacağımız çok şeyler var. Daha güçlü olacağız” şeklinde konuştu.