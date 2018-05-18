Payitaht Abdülhamid ve Bursa Mehter Takımı Fransa’yı fethetti

Türk kültürünü birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak amacıyla düzenlenen festival, Bursa Mehter Takımı konseriyle başladı. Farklı kostümleri ve yürüyüş stili, etkileyici müziği, heybetli duruşları ile Fransa’da ilgi odağı olan Bursa Mehter Takımı’nın seslendirdiği marşlar, orada yaşayan Türklerin yanı sıra Fransızlar tarafından da hayranlıkla dinlenirken, seslendirdiği ‘Türkiyem’ ve ‘Bu bayrak’ marşları ise büyük alkışı aldı.

“Payitaht Abdülhamid” dizisinde II.Abdülhamid Hanı canlandıran sanatçı Bülent İnal da festivale iştirak etti. Bursa Mehter Takımının seslendirdiği ‘Serdar-ı Hakan Abdülhamid Han’ marşı eşliğinde İnal’da sahneye çıktı.

Almanya ve Hollanda’nın çeşitli kentlerinden de yoğun katılımın olduğu festival dört gün sürdü. Türk Kültür Merkezleri Federasyonu ve Lyon’daki Türk derneklerinin girişimiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen ve Bursa Mehter Takımı’nın da her yıl iştirak ettiği festivale bu yıl Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibi de katıldı.

Karayolu ile seyahat eden mehter ve kılıç kalkan ekibi üyeleri toplam 12 ülke görerek Budapeşte, Viyana, Prag, Münih, Marsilya, Monaco,Pisa, Floransa ve Venedik gibi belli başlı şehirleri gezme fırsatı da bulmuş oldu. Mehter takımı üyelerinin Estergon kalesi önünde ‘Estergon Kalesi’ ve ‘Osmanpaşa’ marşlarını seslendirmeleri de duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa Mehter Takımı başkanı Mesut Özkeser ile Kılıç Kalkan Ekibi Balkanı Metin Dikerel, Festival komitesine Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş adına çeşitli hediyeler takdim ettiler.