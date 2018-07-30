‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde geri sayım başladı

’sü gerçekleştirilecek ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’ 3 Ağustos Cuma günü başlıyor. 3 Kasım 2018 tarihine kadar sürecek olan program kapsamında akredite iş yerlerinden toplam 100 TL’lik alışverişle kayıt yaptıran müşteriler 10 otomobilden birini kazanma fırsatına sahip olacak.

BTSO öncülüğünde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) işbirliği ile düzenlenecek olan alışveriş günlerinin lansman toplantısı, Tarihi Eski İpek Han’da gerçekleştirildi. Önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin Bursa’nın geçmişten geleceğe yolculuğunda köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Bölgenin kentin en canlı noktalarından birisi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, AVM’ler ile tarihi çarşıların büyük farklılıklar taşıdığını söyledi. Çavuşoğlu, “Tarihi çarşı ve hanlar bölgemizi bir tarih platosu olarak değerlendirmeliyiz. Son 2 yılda Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri ile bölgede sağlanan cironun 50 milyon lira olması organizasyonun ne kadar faydalı olduğunu bizlere gösteriyor. Bu başarılı organizasyonun kentimize ve esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Esnafın gelişimine BTSO desteği

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Payitaht Çarşı Projesi ile Türkiye’nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa’nın tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini kaydetti. Kentin vitrini olan olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde fiziki düzenlemeleri yerel yönetimlerle birlikte ortaklaşa sürdürdüklerini hatırlatan İbrahim Burkay, BTSO olarak çarşı esnafına yönelik değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda Kurumsal Gelişim Programları düzenlediklerini ve bu eğitimlerden yaklaşık 1.000 esnafın faydalandığını açıkladı.

Başkan Burkay, 850 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerine hem kentin tarihini hem de alışveriş kültürünü doyasıya yaşama imkanı sunan bölge için hayata geçirilen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin 3 Ağustos Cuma günü başlayacağını kaydetti. Alışveriş Günleri kapsamında 2 yıl önce dağıtılan çekiliş kuponu sayısının 200 bini bulduğunu, aynı dönemde 50 milyon TL’lik ciro sağlandığını ifade eden İbrahim Burkay, “Tarihin Mirası Alışverişin Alası sloganıyla düzenleyeceğimiz kampanya, 3 Kasım 2018 tarihine kadar sürecek. Alışveriş Günleri kapsamında akredite iş yerlerimizden toplamda 100 TL’lik alışverişle kayıt yaptıran herkes, 10 otomobil kazanma fırsatına da sahip olacak. Proje ile bu yıl bölge esnafımıza 45 milyon TL’lik bir ciro sağlamayı hedefliyoruz. Projenin Bursa’mız ve esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Sosyal buluşma konsepti kurmalıyız”

Bursa Valisi İzzettin Küçük, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin sadece alışveriş merkezi değil, bir kültür merkezi kimliği taşıdığını vurguladı. Bölgenin hem kapalı hem de açık alana sahip olduğunu dile getiren Vali Küçük, “AVM’lerin büyük bir bölümü kapalı mekanlara sahip. Çarşımızın, insanı ferahlatan bir yönü var. Bölgemiz aynı zamanda bir turizm bölgesidir. Zengin bir içeriğe sahip olan bölgemizi bu anlamda iyi düzenlemeliyiz. Ziyaretçilerin sosyal buluşma konseptini ön plana çıkartmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da alışveriş günleri programının çarşının rekabetçiliğini güçlendirecek ve farkındalığını artıracak bir hamle olduğunu söyledi. Ticaretin bazen durağanlaştığı ve ekonomik dalgalanmaların oluğu dönemlerde bu organizasyonların önemli olduğuna işaret eden Aktaş, “Çarşımızda farklı sektörlerin hizmet veriyor olması büyük avantaj. Bölgemiz canlı bir ekonomiye sahip. Çarşı ve hanlar bölgemizdeki zenginliğimizi beraber aldığımız çalışmalar ve kararlarla daha yukarıya taşıyacağız. Çarşımızı bütün dünyaya daha iyi anlatmak zorundayız. Bu bölge kentimizin bir zenginliğidir. Her köşesi tarih kokan, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin edileceği bu ortamı daha iyi tanıtmak için ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“BTSO ile ortak projeler çalışıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, belediye olarak çarşı ve hanlar bölgesinin gelişmesi ve yenilenmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “BTSO ile birlikte ortak projeler yürütüyoruz. Çarşımızı ve hanlarımızı, esnafımızın daha bereketli iş yaptığı ve ziyaretçilerimizin hem gezdiği hem ihtiyaçlarını temin ettiği bir bölge haline getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, Osmanlı Devleti’nin ilk çarşısı olma özelliği taşıyan, kentin vitrini niteliğindeki bölgenin kentin cazibe merkezlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Valiliğimiz, belediyelerimiz, BTSO’nun ve meslek kuruluşlarımızın bölgeye katkıları takdire şayandır. Verdiği bütün sözleri tutan BTSO Başkanımız İbrahim Burkay hiçbir talebimizi çözümsüz bırakmadı. Çarşının sorunlarını yakından takip eden ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunan BTSO’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, aynı zamanda Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, BTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile çarşı esnafı da katıldı.