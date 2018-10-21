Payitaht çarşı üye iş yerlerinden enflasyonla mücadeleye destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'ne katılan üye iş yerleri, 'enflasyonla topyekün mücadele programı'na tam destek verdi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ile birlikte Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin düzenlendiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafını ziyaret etti. İş yerlerini 'enflasyonla topyekün mücadele' programına destek olmaya davet eden Haşim Kılıç ayrıca esnafın talep ve önerilerini de dinledi. Çarşı esnafının zor zamanlarda daima devletinin yanında olduğunu belirten Kılıç, “Ülkemizin zorlu bir sınav verdiği bu süreçte çarşı esnafımız da üzerine düşen sorumluluğun farkında. ‘Biz de varız' diyerek bu seferberliğe destek olan tüm esnafımıza, üyelerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da uygun fiyatlarla alışveriş fırsatı için çarşımıza davet ediyorum" dedi.

20 milyon liranın üzerinde ciro

BTSO öncülüğünde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliğinin de süreçte daha büyük bir anlam kazandığını belirten Kılıç, “Alışveriş günlerimiz kapsamında, 3 Ağustos'tan bu yana üye iş yerlerimiz 20 milyon liranın üzerinde ciro elde etti. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 55 bine yakın fiş dağıtıldı. Çarşıdan alışveriş yaparak otomobil kazanma fırsatı 3 Kasım'da sona erecek. Tüm Bursalıları çarşılarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliği 3 Kasım'da sona erecek. Söz konusu tarihe kadar üye işyerlerinden 100 liralık alışveriş yapan tüketiciler, çarşı içerisindeki başvuru merkezlerinden çekiliş kuponlarını alarak 10 otomobilden birini kazanma şansı elde ediyor.