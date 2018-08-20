Payitaht Çarşı’da bayram bereketi

Bu yıl kurban bayramına denk gelen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, iki haftada üye iş yerlerinin 3,5 milyon lirayı aşkın ciro yapmasını sağladı. Dağıtılan fiş sayısı ise 10.500’ü aştı.

BTSO tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde alışverişin canlanmasını sağlıyor. 850 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerine hem şehrin tarihini hem de alışveriş kültürünü doyasıya yaşama imkanı sunan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde 3 Ağustos’ta başlayan Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri projesine, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği de destek veriyor. Alışveriş günleri kapsamında üye işyerlerinden 100 liralık alışveriş yapan vatandaşlar 10 otomobilden birini kazanma şansı elde ediyor.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, “Çarşıdaki ziyaretçi sayımız günden güne artıyor. Böyle bir kampanyanın düzenlenmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorlar. Bayram alışverişi ve sonrasında okul alışverişlerinin de başlamasıyla çok iyi bir dönem geçireceğiz. Projeye öncülük eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Çarşının köklü esnaflarından olan BTSO Meclis Üyesi Nazım Usturalı, BTSO’nun çarşı esnafına yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Projelerin bölgeye büyük bir canlılık kazandırdığını kaydeden Usturalı, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliğinden esnafın büyük memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Tuzpazarı-Pazaryeri Çarşısı Dernek Başkanı ve bölge esnafı Erol Çağlayan, üçüncü kez düzenlenen etkinliğin her geçen yıl daha iyiye gittiğini vurguladı. Çekilişe katılmak isteyen vatandaşların BTSO Tüketici Güven Ofislerinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu ifade eden Çağlayan, “Kampanyanın bayramı kapsaması da esnafımız için büyük bir şans oldu. Şu an Bursa turizmi de oldukça iyi durumda. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız bayram alışverişi için çarşımızı tercih ediyor ve çekilişe katılmak için fiş istiyorlar.” dedi.

Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Sercan Kaya, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin çarşının cazibesini artırdığını söyledi.

3 Kasım tarihine kadar devam edecek olan Payitaht Çarşı Alışveriş Günlerinde üye işyerlerinden 100 liralık alışveriş yapan tüketiciler, çarşı içerisindeki başvuru merkezlerinden çekiliş kuponlarını alarak 10 otomobilden birini kazanma şansı elde ediyor.