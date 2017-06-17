Payitaht çarşıda bayram heyecanı

BTSO öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘payitaht çarşı alışveriş günleri’ 700 yıldan bu yana kentin nabzını tutan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne önemli bir canlılık kazandırıyor. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen alışveriş günleri 3 ay boyunca devam edecek. Anlaşmalı işyerlerinden yapılacak 100 lira alışveriş karşılığında çekiliş kuponu almaya hak kazanan vatandaşlar 10 adet otomobil, 10 adet dizüstü bilgisayar ve 10 adet akıllı telefon kazanma şansına sahip olacak. Geçtiğimiz yıl 200 bine yakın çekiliş kuponunun dağıtıldığı ve yaklaşık 20 milyon liralık ticaret hacminin oluşturulduğu etkinliğe bu yıl ilgi ise daha yoğun.

Bursa tarihi çarşısının dünyanın en eski ve önemli alışveriş bölgelerinden birisi olduğunu söyleyen çarşı esnafı Metin Özyıldırım, “Çarşılar şehrin kılcal damarlarıdır. Bu bölgede yaşanan hareketlilik kentin bütününü etkiler. Bu anlamda bölgemiz için yapılan bu etkinliği çarşı esnafı olarak çok önemsiyoruz. Alışveriş günleri geçtiğimiz yıl önemli bir katılımla gerçekleştirildi. Katılan firmalarımız kampanya gösterilen ilgiden çok memnun kaldı. Bu yılki etkinlikten de çarşı esnafı olarak çok memnunuz. Etkinliklerin 3 ay süresince devam etmesi de oldukça faydalı oldu. Bizim için bu kampanya bulunmaz bir fırsat. Tüm halkımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Tarihi çarşıda giyim mağazası işleten Samet Çadırcı müşterilerin kampanyaya olan ilgisinin bu yıl daha fazla olduğunu söyledi. Alışveriş günlerinin başlangıç tarihi olan 2 Haziran tarihinden itibaren kampanyanın meyvelerini toplamaya başladıklarını anlatan Çadırcı, “Daha önce müşterilerimize biz kampanyayı anlatırdık. Şimdi ise bizlerden alışveriş yapmak için kampanyaya dahil olup olmadığımızı soruyorlar. BTSO’nun böyle bir çalışma yaparak esnafa destek vermesi bizler için çok önemli. Bizler de çarşı esnafı olarak kampanyaya katılımımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri Alışveriş esnafımız için adeta serum görevi görüyor. Bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

1964 yılından bu yana kapalı çarşıda havlu ticareti yapan Ender Altıkardeşler de alışveriş günlerinin bölgeye canlılık kattığını ifade ederek, “Özellikle geçtiğimiz yıl BTSO tarafından çarşı esnafımıza yönelik gerçekleştirilen Kurumsal Gelişim Eğitimleri hem işverenlerin hem de çalışanların kendilerini geliştirmesi adına çok faydalı oldu. Bu başarılı projeye katılan esnafımızın sayısı da her geçen yıl artıyor” diye konuştu.

31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan payitaht çarşı alışveriş günleri kapsamında 100 liralık alışveriş yapan tüketiciler çarşı içerisindeki farklı noktalara kurulan başvuru merkezlerinden çekiliş kuponlarını alabiliyor.