Pazardan gelen muhtar ölümden döndü

Kazada, pazardan dönen motosiklet sürücüsü Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan yaralandı.

Alınan bilgilere göre; pazar alışverişinden dönen Mahmudiye Mahalle Muhtarı Raşit Alan idaresindeki 16 KNH 40 plakalı motosiklet, Belçika’dan Türkiye’ye tatile gelen Arzu Dursun idaresindeki yabancı plakalı otomobille Kemalpaşa Mahallesi Ayverdi ile Bahçeler sokak kesişiminde çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü muhtar otomobilin ön camına kafasını çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı. Alan’ın pazardan aldığı meyve ve sebzeler ise yere saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.