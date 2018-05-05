Pedallar bağımlılıklara karşı çevrildi

Bursa’da bisiklet tutkunları bu kez artan bağımlılıklara dikkat çekmek için pedal çevirdi. Doğa Koleji Özlüce Kampüsü’nden başlayan bisiklet turu, Uludağ Üniversitesi’ne kadar devam etti. Bisikletçiler sırt çantalarında bulunan kahvaltılıkları iletişim ve farkındalık oluşturmak adına birbirleriyle paylaştı. Tur daha sonra tekrar başladığı noktada sona erdi.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Başkan Koordinatörlerinden Dr. Sibel Özer ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de katıldı.

Bağımlılığın her türlüsünün tehlikeli olduğuna ve mücadele verilmesi gerektiğine dikkat çeken Sibel Özer, “Bugün bağımlılıklara karşı pedal çevriliyor. Her türlü bağımlılığa karşıyız. Bu farkındalık projesinde tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu proje Türkiye’de uyandırır ve dikkat çeker” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de insanların sağlıklı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Sağlıklı bir şehirde sağlıklı yaşamak istiyoruz. Madde bağımlılığı hepinizin bildiği bir olay ve insanlar çok kolay bağımlı hale gelebiliyor. Bir de son dönemlerde dijital bağımlılık oluşmaya başladı. Çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında hızla yayılıyor. Daha güzel günler daha sağlıklı günler yaşamak için bağımlılığın her türlüsüne karşı çıkıyoruz” diye konuştu.