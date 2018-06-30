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30 Haziran 2018 14:50

Pedallar "bisikletli ölümler" için çevrildi

Bursa’da her ayın son cuma gününde bir araya gelerek pedal çeviren bisikletçiler, yakın zamanda hayatını kaybeden 12 bisiklet sürücüsünün ölümüne dikkat çekti.

Pedallar

30 Haziran 2018 14:50


Dünyanın bir çok şehrinde her ayın son cuma günü yapılan ve "Critical Maas" adını verilen turu düzenleyen bisikletçiler, bu sefer bisikletli ölümlere dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan hastane alanında toplanan bisikletçiler, haziran ayı başlarında Mudanya yolu üzerinde bisiklet sürerken araba çarpması neticesinde hayatını kaybeden Kemal Yorulmaz ve farklı illerde meydana gelen ölümlü kazalara dikkat çekmek için pedal çevirdi. Kaza yerine kadar yapılan turda koruyucu güvenlik tedbirleri alınırken, tura yaklaşık 60 kişi katıldı. Yol boyunca düdük çalan bisikletçiler, “Trafikte ölmek istemiyoruz” ve “Bisiklette araç trafikte yer aç" sloganları attı.




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