Pedallar bu kez farkındalık için döndü

Sporcular pedallarını bisiklet kazalarına engel olmak ve trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek için çevirdi.

Trafikte her yıl meydana gelen bisiklet kazalarına dikkat çekmek isteyen sporcular, Bursa Kent Meydanı’nda bir araya geldi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Bisiklet Turu’nda pedallar bisiklet kazalarını önlemek ve bisikletlilere dikkat çekmek için çevrildi. Etkinliğe yüzlerce sporcu katılırken Decathlon Bursa Departman Müdürü Oğulcan Aydın, "Bu etkinliğin amacı trafikte bisiklet farkındalığını arttırmak. Birçok arkadaşımızı bisiklet kazalarında maalesef kaybettik. Bu bilinci trafikteki herkese yaymak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Trafikte bisikletlilerin fark edilmesini istiyoruz. Çünkü hepimiz can taşıyoruz. Trafikte otomobiller, otobüsler, motosikletler kadar bisikletlerin de hakkı var ve bisiklet kazaları çok daha ciddi yaralanmalara varan hatta ölümle sonuçlanan durumlara sebebiyet veriyor. Bunun için bisiklet farkındalığı trafikte çok önemli. Bütün araç sürücülerine mesajım lütfen bisikletlileri fark edelim ve onların haklarını, alanlarını taciz etmeyelim" dedi.

Bursa Kent Meydanı’nda başlayan etkinlik Sur Yapı Marka AVM’de son buldu.