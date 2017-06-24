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24 Haziran 2017 13:49

Pehlivan’dan Sargın’a veda ziyareti

Yeni yayınlanan Valiler kararnamesi ile İznik Kaymakamlığı’ndan Bayburt Valiliği’ne atanan Ali Hamza Pehlivan, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Pehlivan’dan Sargın’a veda ziyareti

24 Haziran 2017 13:49


Belediye Başkanlığı makamında bir süre sohbet eden Pehlivan ve Sargın’a belediye meclis üyeleri de eşlik etti.


Devletin görevlendirdiği 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında, her zaman göreve hazır olduğunu belirten İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Başkan Sargın, İznik’te geçirdiği zamanda yerel yöneticiler ile devlet kurumlarının uyumlu çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın’a bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Osman Sargın, “Mahalli idareler konusundaki tecrübesi ve bilgisi ile yerel yönetimin her zaman önünü açtınız. Belediyemiz ve Kaymakamlığımız ile birçok ortak projeye imza atarak ilçemizde başarılamayanları birlikte gerçekleştirdik. Yeni görev yerinizde de birçok başarılı işlere imza atacağınıza inanıyoruz. Ben bu vesile ile Sayın Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a teşekkürlerimi sunuyor, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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