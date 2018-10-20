Pekmez kazanından sıçrayan ateş 2 ev 1 ağılı küle çevirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde 70 yaşındaki Harun Sargın ve Hacer Sargın çiftinin yaşadığı ahşaptan ev ve ağıl çıkan yangında küle döndü.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Elmalı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmalı mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Harun Sargın ve Hacer Sargın çifti,kışın yiyecekleri pekmezi hazırlamak için evlerinin bahçesinde ateş yaktı.

Pekmez kazanın altında yanan ateşten sıçrayan kıvılcımlar, ahşap evi alev topuna çevirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki diğer ev ve ağıla sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Feci yangında, yaşlı çiftiniki ahşap evi ve bir ağılı küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor