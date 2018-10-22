Perde çocuk ve gençler için açıldı

Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, ‘Ben Sinbad' adlı oyunla başladı.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 23'üncü düzenlenen Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin de startını verdi. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi'nin destek verdiği festivalin açılışı Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yazar, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun da katıldığı törene çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl 23'üncüsü yapılan Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin, Bursa'nın kültür harmanında artık bir gelenek haline geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, “Dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuklarımızı festival münasebetiyle Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün oyunlar ve atölye çalışmalarının ücretsiz olarak sahnelendiği festivalimiz 56 gösteri, 14 atölye ve 3 imza günü ile Bursa'nın 17 ilçesinde ve 26 farklı sahnede gerçekleştirilecek. Festivalimizin, ülkemizin tiyatro tarihinin öncü kentleri arasında yer alan Bursa'ya Karagöz ve Hacivat efsanesi ile gölge oyunu geleneğinin merkezi olan şehrimize değer katıyor. İnanıyorum ki böyle özel bir organizasyon gençlerimize ve çocuklarımıza ilham olacak, onların ufkunu genişletecektir” dedi.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de çocukların hayâl dünyasını bilgisayar ekranlarından tiyatro sahnelerine, farklı dünyalara ve farklı kültürlere taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tiyatronun çocukların ve gençlerin yaşamlarını zenginleştirdiğini hatırlatan Yılbirlik, “Tiyatro, arkadaşlık ilişkilerinde dayanışma ve paylaşmayı öğretiyor. Bizler de Kültür Sanat Turizm Vakfı olarak her yaştan çocuk ve gence ulaşmak maksadıyla 17 ilçede köylere kadar gidip tiyatroyu herkesle buluşturuyoruz. Sanatın girmediği bir ev bırakmadan bir festival geçirmeyi diliyorum” dedi.

ASSITEJ Türkiye Merkezi Genel Sekreteri Bilge Serdar, 23 yıldır eden bu festivale katkı veren herkese teşekkür etti.

Geçen yıl ilk kez verilen ‘Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Hizmet ve Emek Ödülü' bu yıl çocuk tiyatrosuna katkılarından dolayı Tiyatro bilimci, yazar, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku'ya verildi. Nutku ödülünü BKSTV Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik'in elinden aldı. Konuşmaların ardından festival ‘Ben Sinbad' adlı oyunla başladı.