Periler galibiyeti sevdi

haftasında deplasmanda Edirne Belediyesi Edirnespor’u 92-65 mağlup ederek galibiyet sayısını 7’ye çıkardı.

Edirne Mimar Salon Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu tarafların 18-18 eşitliği ile geçilirken, ikinci periyotta her iki takımın kazanma arzusu skordaki dengeyi bozmadı ve iki takımda soyunma odasına 41-41 eşitlikle girdi.

Maçın ikinci yarısında uyguladığı agresif defans organizasyonuyla rakibinin ataklarını kesen Bursa Büyükşehir Belediyespor BUDO hızlı hücumlarla farkı açmayı bildi ve maçın son çeyreğine 21 sayı farkla 70-49 önde girdi. Son çeyrekte ev sahibi Edirne Belediyesi Edirnespor’un farkı azaltma çabaları yeterli olmazken, Bursa Büyükşehir Belediyespor BUDO maçı 92-65 kazanarak 11. Maçta 7’nci galibiyetini elde etti.

Bursa ekibinde takım kaptanı Dilek Dedeoğlu 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Amerikalı pivot Monique Oliver 22 sayı 15 ribaund, Halime Uykan’da 13 asistle skora katkı koydu.