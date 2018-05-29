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29 Mayıs 2018 10:13

Periler sonunu getiremedi

Bu sezon önemli başarılara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyespor BUDO Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig play-off yarı finalinde İzmit Belediyesi’ne elendi.

Periler sonunu getiremedi

29 Mayıs 2018 10:13


Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor BUDO Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig play-off yarı final etabı beşinci son maçında rakibi İzmit Belediyesi’ne 53-63 mağlup oldu. Yarı final serisini 3-2 geride tamamlayan yeşil-beyazlılar, play-off turunda finale adını yazdıramadı.


Büyükşehir Belediyesi Şahin başol Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmaya ‘serinin ikinci maçında aşil tendonundan sakatlanan’ Amerikalı pivot Monique Oliver’dan yoksun çıkan Bursa ekibi, ilk periyotu 11-10 üstünlükle geçti. İkinci peryiotta alan savunmasını iyi oynayan yeşil-beyazlılar, rakibin ataklarını keserek farkı 9 sayıya kadar çıkardı ve soyunma odasına 32-23 önde girdi.


Maçın ikinci yarısında sayı bulmakta zorlanan Büyükşehir Belediyespor’un perileri, üçüncü periyodu 42-46, maçı da 53-63 geride tamamladı. Bu sonuçla play-off serisini 3-2 kaybeden yeşil-beyazlılar, final biletini rakibi İzmit Belediyesi’ne kaptırdı.




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