Petank müsabakalarında dostluk kazandı

Uluslararası Spor Şenlikleri, kapsamında petank branşında gerçekleştirilen karşılaşmalar heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Spor Şenlikleri, başladığı günden bu yana her gün çok sayıda müsabakaya sahne oluyor. Şenlikler kapsamında bu defa Ataevler Petank Sahası’nda Petank Küçükler ve Yıldızlar Turnuvası düzenlendi. Heyecanlı geçen turnuvada şampiyonlar belli oldu.

Küçük kızlar kategorisinde Alara Ortaokulu A takımı birinci olurken, Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu ikinci, Alara Ortaokulu C Takımı da üçüncü, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu da dördüncü oldu.

Küçük Erkekler kategorisinde de Alara Ortaokulu A takımı birinci, Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu C takımı ikinci, Alara Ortaokulu C Takımı üçüncü, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu da dördüncü oldu.

Yıldız erkekler kategorisinde Alara Ortaokulu A Takımı birinci olurken, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu ikinci, Alara Ortaokulu B Takımı üçüncü, Özel Marmara Akçan Okulları da dördüncü oldu. Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu’nun birinci olduğu Yıldız Kızlar Kategorisinde de Özel Marmara Akcan Okulları ikinci, Alara Ortaokulu üçüncü, Öğretmen Hasan Güney Ortaokulu dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.