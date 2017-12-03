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03 Aralık 2017 14:12

Peygamber Efendimiz anıldı

Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Mevlid Kandili’nin idrak edildiği haftada, Gönüllerin Efendisi Hazreti Muhammed’in Kur’an tilaveti ve ilahilerle anıldığı program ilçe sakinlerine maneviyat dolu bir gece yaşattı.

Peygamber Efendimiz anıldı

03 Aralık 2017 14:12


Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in dünyaya teşriflerinin 1447. yıldönümünde Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, 2010 yılı Dünya Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Hafız Ali Tel’in Kur’an tilaveti ile başladı. Ünlü ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül’ün seslendirdiği ve Peygamber Efendimiz’in yad edildiği ilahilerle devam eden etkinlik katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in hayatından kesitler sunduğu programda gönüllere hitap etti.


Hazreti Muhammed’in tüm insanlık için örnek bir şahsiyet olduğu vurgulayan Hatipoğlu, hayatın her alanında O’nu sevmenin yolunun, O’nu örnek alarak anlamaktan geçtiğini ifade ederek, “Allah’ın yeryüzüne en büyük lütfu O’dur. En büyük lütuf Gönüllerin Sultanı Peygamber Efendimiz’dir. O’nu sevda üstü sevdayla sevmek gerekiyor” dedi. Program sonunda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ilçe sakinlerinin gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür etti.




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