Piknik dönüşü kaza: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl istikametinden Eskişehir istikametine seyir halindeki 56 yaşındaki Hüseyin Yiğit yönetimindeki 16 KKS 25 plakalı otobüs ile piknik dönüşü tali yoldan Bursa-Ankara karayoluna çıkış yapan 42 yaşındaki Zekai Öztürk yönetimindeki 16 NB 158 plakalı özel otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yolun sağındaki sulama kanalına düşen özel otomobildeki sürücü ile birlikte araçta bulunan Nuriye Öztürk, Muhammet Fatih Öztürk, Beyza Öztürk, Yusuf Öztürk ve Aysel Güzel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulanslarıyla ve özel otomobillerle İnegöl Devlet Hastanesi acil servisi ile özel hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.