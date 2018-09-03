Piknik yapmaya gittiler, dayanamayıp çöp topladılar

Bursa’da yaşayan iki arkadaş Murat Sümer ve Burak Şimşek hafta sonu tatilini değerlendirmek için Nilüfer ilçesine bağlı Misi köyü civarında piknik yapmaya gitti. Piknik yaptıktan sonra diğer vatandaşların çevreye verdikleri zararı gören iki arkadaş, bulundukları yeri temizlemek için kolları sıvadı. Yaklaşık bir saat çöpleri temizleyen arkadaşlar, yarım kamyon çöp topladı.

Murat Sümer, “Halka açık olan bu tür yerlerin daha özenli kullanılması gerek. Maalesef bizim halkımız bu tür yerleri bulmak istediği şekilde bırakmıyor. Çevredeki çöpleri görünce üzüldük. Bizim olanı bizden başkası koruyup kollamaz. Doğa hepimizin, sahip çıkalım, koruyup kollayalım. Pikniğe gittiğimizde nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakalım” dedi.