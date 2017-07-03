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03 Temmuz 2017 13:48

Piknikçiler Uludağ’ı çöplüğe çeviriyor

Kış ve doğa turizmin merkezi Uludağ’a günü birlik tatil için gelen ziyaretçiler arkalarında çöp yığınları bırakıyor.

Piknikçiler Uludağ’ı çöplüğe çeviriyor

03 Temmuz 2017 13:48


Bursa’nın incisi Uludağ, günü birlik tatilcilerin attığı çöplerden dolayı adeta mezbeleliğe dönüşüyor. Oteller bölgesine uzanan 9 kilometrelik dünyanın en uzun teleferik hattıyla birlikte ulaşımın 22 dakikaya düştüğü Uludağ’da bırakılan çöpler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından temizleniyor. Görevliler sabahın erken saatlerinde temizliğe başlarken, bazı ormanlık alanlara atılan çöpler ise temizlenemiyor.


Sıcak havadan bunalıp hafta sonu tatilini değerlendirmek için Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’a çıkan binlerce kişi, çöplerini etrafa gelişi güzel atınca çevre kirliliği yaşandı. Serinlemek için dereye giren 10 yaşındaki Ömer T’nin ayağı etrafa atılan kırık şişeler yüzünden kesildi. İlk müdahalesi orada bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk, 2 kilometre taşınarak araçla Çekirge Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ayağına 5 dikiş atılan Ömer T. tedavisinin ardından taburcu edildi.


Yıllardır Uludağ’a kamp ve yürüyüş yapan Turgut Bulut, piknikçilerden çöplerini mutlaka çöp kutularına atmalarını ya da yanlarında götürmelerini istedi.




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