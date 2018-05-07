Pilavdan zehirlenen genç gözyaşları ile uğurlandı

Gözyaşlarıyla evladını uğurlayan baba, “Devletimiz doktorlara iyi bakıyor. Şikayetçiyim” dedi.

Kocaeli’de geçtiğimiz gün pilav yedikten sonra rahatsızlanarak arkadaşını arayan ve ardından hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, taburcu edildikten sonra hayatını kaybetti. Ömeroğlu, bugün Bursa’nın Gürsu ilçesinde toprağa verildi. Fetih Camii’nde kılınan cenaze namazına sınıf arkadaşları ve ailesi ile sevenleri katıldı. Gözyaşları ile evladını uğurlayan Ömeroğlu’nun babası Cabbar Ömeroğlu ve ev arkadaşı Muhittin Müftü, hastanenin ve acil doktorunun kusurlu olduğunu iddia etti.

Ev arkadaşı Müftü’nün iddiasına göre, hastenede bir serum bağlandıktan sonra eve gönderilen Ömeroğlu için doktorlar herhangi bir test yapmadı. Ömeroğlu için sonradan çağrılan ambulans geç geldi. Eve geldikten sonra arkadaşının fenalaştığını ifade eden Müftü, “Ben sadece şunu merak ediyorum. Zehirlenme teşhisi ile hastaneye götürülen bir insan, sıvı takviyeli serum yiyip kustuğu halde eve gönderilebilir mi? Bu refakatçinin inisiyatifine bırakılıp, evde bundan sonrasını çayla, çorbayla geçirebilirsiniz denilebilir mi? Ben bunun araştırılmasını istiyorum. 2 saat serum verilmiş. O besin kana ne kadar karıştı diye araştırma yapılmamış mı? Herhangi bir acil doktoru, kusan, zehirlenme teşhisi ile gelmiş bir hastayı geri gönderebilir mi” dedi.

Baba Cabbar Ömeroğlu ise, oğlunun ihmale kurban gittiğini iddia ederek, “Devletimiz doktorlara iyi bakıyor. Her şeyin çoğu zarar. İhmal var diye düşünüyorum. Yani bir avuç ilaç içen biri hastaneye gidiyor, sağ çıkıyor, trafik kazasında yaralanan biri, yarı ölü bir şekilde hastaneye gidiyor, sağ çıkıyor. Benim çocuğum ayakta gidiyor, cenazesi çıkıyor. Akıl mantık alıyor mu? Dağ başında mıyız? Bunun bir açıklaması olmalı. Benim oğlumu sabaha kadar tutamadılar mı? Morgda saklayacağıma hastaneye yatırsalardı, parası neyse verirdim. Suç duyurusunda bulunacağım, ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

Baba Ömeroğlu, kılınan cenaze namazının ardından oğlunun tabutunu omuzlayarak cenaze aracına bindirdi. Hayrettin Ömeroğlu, Gürsu Yeni Mezarlığı’na defnedildi.