Pilotlar Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde görkemli bir gösteriyle kutladı

Bursa Yunuseli Sportif Havacılık Derneği (YUSHAD), Cumhuriyet Bayramı'nı düzenledikleri gösteriyle kutladı.

YUSHAD pilotları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı uçaklarıyla Bursa semalarında alçak uçuş yapıp, açtıkları dev Türk bayrağıyla şehir turu atarak kutladı. Görkemli gösteri, Bursa'nın şehir merkezinde birçok noktadan görüldü. Bursa Yunuseli Havaalanı'nda faaliyet gösteren YUSHAD'ın kurucusu Burak Yürekli, dernek çatısı altında birçok pilotun burada eğitim aldığını ve Türk Hava Yolları'na girmek isteyen pilotların mülakat eğitimlerinin de burada verildiğini belirtti. Yürekli, "30 dernek üyemizle birleştik 11 uçak sahibimiz alana Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için geldik. Halihazırda faaliyetlerimiz zaten aktif olarak devam ediyor 2017 yılından bu yana. İki tane uçuş okulumuz var, pilot yetiştiriyoruz. İsteyen bazı uçak sahiplerine bilgiler veriyoruz, Türk Hava Yolları pilot adaylarına sınav öncesi mülakat ve uçuş eğitimi veriyoruz. Bursa'da hava turizmini başlatarak turistik uçuş imkânı sağlıyoruz. Dernek olarak da sık sık bir araya gelerek bu faaliyetleri daha nasıl geliştirebiliriz, Yunuseli'ni daha aktif nasıl kullanabiliriz ve bunun gibi alanlar nasıl üretebiliriz bunun için çalışmalara devam ediyoruz'' dedi.

YUSHAD Başkanı Hakan Köksal ise, Yunuseli Havaalanı'nı gençlere uçuşu sevdirmek ve sosyal aktivitelerde kullanılmak üzere sürekli daim olarak görmek istediğini belirtti. Köksal, "14 arkadaş biz uçaklarımızla toplandık ve bir dernek kurduk YUSHAD adında. Bu derneğin de amacı tamamıyla bu. Bunu ilerisinde etkinliklerimizde yetim çocukların uçurulması, halk uçuşları, festival yapmak gibi burayı daha güzel bir hale getirmek istiyoruz. Burada toplamda altı adet uçağımız ve pilotumuz var. Altı koldan uçuş yapacağız'' dedi.

"Türkiye uçaklarını artık yüzde yüz yerli olarak kendi üretecek''

Etkinliğe katılan 30 yıllık uçak mühendisi Halil Tokel, artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uçak garajları, eğitim alanları olup, Türkiye'nin kendi uçaklarını yüzde yüz yerli olarak üreteceğini belirtti. Tokel, "Bizim Türkiye olarak ileride şöyle bir projeksiyonu koymamız mümkün; Türkiye gelişiyor kalkınıyor. Ülkemiz dünyada ilk on ekonomi içerisinde olacak ve milli geliri artacak. Bunlar arttığı zaman Türk toplumu havacılığa ilgi gösterecek. Vatandaşlarımız sadece yolcu olarak değil, kendi uçağıyla uçmak istediğinde hafif uçakları kullanmak şeklinde yoğun ilgisi olacak. Belki ileride herkesin arabası olduğu gibi gelir düzeyi müsait olanlar için de kendi uçakları olacak. Türkiye'nin her önemli şehrinde, kasabasında küçük küçük havaalanları olacak. Avrupa'da, Amerika'da nasıl varsa bizde de aynı şekilde olacak. Bütün bu gelişmelere hazır olmak lazım. Ülkemizin buna hakkı var. Tabii zamanla bölgesel havaalanları ve küçük uçaklar için pistler lazım, bunların kasabalarımıza kadar inmesi beklenen faaliyetler. Yakın zamanda da bu ihtiyaçlar karşımıza çıkacak. Bununla ilgili de yöneticilerimizin, başkanlarımızın gerekli çalışmaları yaptığına da ben inanıyorum'' dedi.