Pınar Su Uludağ Tesisi açıldı

Sulhiye mevkiindeki kaynak üzerine 16 bin metre kapalı alana kurulan tesis 30 milyon dolara mal oldu. Bu tesis ile Pınar Su’yun üretim kapasitesi yüzde 29 oranında artırıldı. Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, “Tesisimizin etrafında tek bir ağacı bile kesmedik. 2 bin yeni fidan dikerek yeşil bir tesisi bugünlere getirdik. Bu tesisimizde endüstrinin en son teknolojilerini kullandık. Saatte 3 bin şişe dolum yapıyoruz. Saatte 81 bin şişe üretim yaparak teknolojilerinin en hızlı makinelerini kullanıyoruz. Artık Bursa markası olduk. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise, “Bu tesis bizim açımızdan çok değerli. Gıda su ve enerji insanlığın en temel üç konusu. Bu konulardan birinde sorun olduğunda maalesef huzur ve barış kayboluyor. Biz bunların hepsinde faaliyet gösteriyoruz. Pek çok sektörün öncülüğünü yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Yatırımlara devam ediyoruz. Son 5 yılda yatırımlarımız 800 milyon liraya ulaştı. Gıda, boya, tarım ve içecekte yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “İnegöl çok dinamik bir şehir. Burada büyük bir markanın üretim yapması bizler için kıymetli. Bu diğer yatırımcılarımızın da dikkatini çekecektir. Su Allah’ın verdiği nimet. Biz bunu en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Ayrıca ilçemizde bir içme suyu barajı inşaatımızda devam ediyor. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.