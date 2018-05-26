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26 Mayıs 2018 11:25

Pinhani Nilüfer’de coşturdu

Nilüfer Belediyesi’nin Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında sahne alan sevilen müzik grubu Pinhani, hayranlarına unutulmaz konser verdi.

Pinhani Nilüfer’de coşturdu

26 Mayıs 2018 11:25

Grubun parçaları ile coşan sevenleri, keyifli bir gece geçirdi.


Nilüfer Belediyesi’nin kurduğu Ramazan Sokağı bu defa Türk Rock Müziği’nin efsane grubu Pinhani ile renklendi. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Ramazan Sokağı sahnesinde sevenleri ile buluşan sevilen grup, müziğiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Vokalistliğini Sinan Kaynakçı’nın yaptığı Pinhani konserine, çoğunluğu gençler olmak üzere her kesimden müzik tutkunu ilgi gösterdi. Konserde Pinhani sahneye, müzik tutkunlarının dillerden düşmeyen ‘Ne Güzel Güldün’ adlı şarkısıyla çıktı. Grup, hareketli ve duygusal parçalarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Alanı dolduran çok sayıda Pinhani hayranı, seslendirilen parçalar eşliğinde doyasıya eğlendi.


Gençlerin yoğun katılım gösterdiği Pinhani konserine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına katılan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Kılıç sanatçılara çiçek vererek konser için teşekkür etti.




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