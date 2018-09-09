Pipet diş ve diş eti sağlığını koruyor

Günümüzün en büyük sorunlarından birinin ağız ve diş sağlığı olduğunu belirten Diş Hekimi Şiar Atmaca, özellikle yoğun tüketilen asitli yiyecek ve içeceklerin diş sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Diş Hekimi Şiar Atmaca, “Asitli yiyecek ve içecekler tüketildiğinde, dişlerle temas eden asit, diş minesinin geçici olarak yumuşamasına neden oluyor. Düzenli bakım ve hekim kontrolünün olmadığı kişilerde bu yumuşama zamanla artıyor, dolayısıyla diş minesinin incelmiş olduğu tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. İncelen diş minesiyle, dişin şekli, dokusu ve görünümü değişiyor ve dişin hassasiyeti artıyor” dedi.

İster şekerli ister şekersiz olsun tüm asitli içeceklerin dişlere zarar vererek kolay çürümesine sebep olduğunu kaydeden Dt. Şiar Atmaca, “Kola, meyve suyu, gazlı içecekler gibi asit içeriği yüksek olanlar dişlerde asit erozyonu oluşturur. Bu tip içeceklerin tüketiminde yudumlayarak içmek ve pipet kullanarak içmek arasında ise fark vardır. Eğer ki; pipet dudaklar arasına alınarak içecek tüketimi yapılırsa yudumlayarak içmek arasında bir fark olmayacaktır. Çünkü tüketilen asitli içecek dişlerle yine temas halinde olur. Pipetin doğru kullanımı ise; dişler arasına alınarak içeceğin direk boğaza yönlendirilmesiyle olur. Bu sayede pipet kullanımında içeceğin ağızda kalma süresi kısalır ve dolayısıyla dişlerle temas azalır. Bu nedenle asitli içecekleri pipet kullanarak tüketirseniz dişlerinizin maruz kalacağı asit oranını azaltmak mümkün olacaktır” diye ekledi.