Piremir’e modern pazar yeri

Yıldırım Belediyesi, ilçenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesi kapsamındaki önemli bir projenin daha startını verdi. Piremir Mahallesi’nde 10 bin 516 metrekare alana inşa edilecek kapalı pazar yerinin temeli, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili adayları Ahmet Kılıç ve Ahmet Yelis, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla atıldı.

Kentsel dönüşümü sadece binaların yenilenmesi olarak görmediklerini, sosyal donatı alanları, ortak kullanım alanları ile 50 yıl sonrasının Yıldırım’ının beklentilerine cevap verecek bir dönüşüm hamlesi olarak değerlendirdiklerini aktaran Başkan Edebali, “İdeal şehir, güvenli ve planlı yapılarıyla, yollarıyla, ekonomisiyle, kültürüyle, sosyal olanaklarıyla insanların mutlu olduğu yaşam alanları bünyesinde barındırmak zorunda. Bu farkındalıkla, Yıldırım’ın yüzde 33’ünü kapsayan kentsel dönüşüm hamlemizi, sosyal donatı alanlarıyla destekliyoruz. İşte bu gün temelini attığımız Piremir Kapalı Pazar Yeri’miz, bölgemize ve ilçemize katma değer sağlayacak. 339 tezgahın bulunacağı pazar yerimiz ayrıca 150 araçlık kapalı otopark alanı olarak hizmet verecek. Özgün mimarisiyle göz kamaştıracak tesiste satış birimlerinin yanı sıra, kafeterya, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane ve mescit bulunacak” diye konuştu.

30 yıllık mesele çözülüyor

Teleferik, Piremir bölgesinde pazar alanı ihtiyacının uzun süredir devam ettiğini dile getiren Başkan Edebali, “Burada hafta sonları kurulan pazar, insanlarımızın beklentilerini karşılamadığı gibi, aşırı bir trafik yoğunluğu oluşturuyor, birçok aksamayı beraberinde getiriyordu. Yeni pazar alanımız bölge sakinlerimizin 30 yıllık özlemini sona erdirecek. İnsanlarımıza sağlıklı, hijyenik, ferah ve konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkanına kavuşacaklar” dedi.

Yıldırımlıların başarısı

Görev süreleri boyunca Yıldırım’ı vizyon projelerle donattıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Dönüp arkaya baktığımızda Yıldırım’ın her mahallesine bir proje kazandırmış, eserler bırakmışız. Bunları ortak akılla, bilimi esas alarak hayata geçirdik. Bu şahsi bir başarımız değil. Bu, çalışma arkadaşlarımızdan, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza Yıldırım’ın ve Yıldırımlıların tamamının başarısı. Yıllarca insanların sosyal alan eksikliğinden dolayı terk ettiği ilçemizi insanların yaşamak için öncelikli tercih edecekleri Yeni Yıldırım’a dönüştürüyoruz. Bunu ben, sen değil biz gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.Yıldırım’a çok önemli bir tesis daha kazandırıldığını aktaran Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, başta Başkan İsmail Hakkı Edebali, olmak üzere projede emeği geçenleri kutladı. Konuşmaların ardından modern tesisin temeli dualarla atıldı.