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19 Haziran 2017 10:06

Pişman olmamak için porsiyonunu paylaş

Bayramda ikram edilen baklavalardan uzak durulması gerektiğini ifade eden uzmanlar, daha sonra pişman olmamak için ise ikram edilen porsiyonların paylaşılıp azaltılması gerektiğini söyledi.

Pişman olmamak için porsiyonunu paylaş

19 Haziran 2017 10:06


Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, uzmanlar normal yeme alışkanlığına geçiş noktasında bazı uyarılarda bulundu. Ramazan ayında öğünlü sayının azalmasının metabolizmanın yavaşlamasına sebep olduğu için şimdi üç ana öğünün gün içerisinde desteklenmesi gerektiğini ifade eden Hayat Tıp Merkezi Diyetisyeni Melek Akgün, "Az az sık sık beslendiğimiz zaman bir öğünde fazla besin alımının önüne geçmiş oluruz. Bu da bayramda bizim istediğimiz şeydir. Çünkü bir öğün aç kalındığında biliyorsunuz ki, özellik tatlıya yönelim çok fazla olur. Biz bunun önüne geçmek için ara öğünlerde süt ürünleri ve kuruyemişlerle sağlıklı seçimler yapmamız gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki bu süreçte ikramlar oldukça fazla oluyor. Biz gerekirse ’hayır’ demeliyiz. Çünkü ’hayır’ demediğimiz her bir dilim baklava için 300 kalori almış oluyoruz. Bu ise bize yağ deposu olarak geri dönecektir. Bireylerde daha sonra pişmanlık duygusu ağır basacaktır. Bunun önüne geçmek için özellikle yanımızdaki kişilerle porsiyonumuzu paylaşmalıyız" dedi.


Ramazan’da sıvı tüketiminin az olabileceğini ve yaklaşık 17 saat susuz kalındığını ifade eden Akgün, "Belki iftar ve sahur arası sıvı ihtiyacı fazla karşılanamadı. Bizim bu kaybettiğimiz besin değerlerini yerine koymalıyız. O yüzden öncelikli su olarak sıvı ihtiyacımızı karşılamalıyız. Ayrıca bireylerin Ramazan ayında hareketsizliğini bayramla beraber harekete geçirmeleri gerekiyor. Metabolizmayı hareket geçirmek çok önemli. En azından gideceğimiz akraba ziyaretlerine yürüyerek gitmek ve akşam yemeğinden sonra yapılacak olan 1 saatlik orta tempodaki yürüyüşler de metabolizmayı tekrardan canlandıracaktır" diye konuştu.




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