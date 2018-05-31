Pistte Osmangazi fırtınası esecek

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan U18 (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası 2 Haziran tarihinde, İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti’nde başlayacak. İki gün sürecek müsabakada Osmangazili 15 atlet 100 metre, 200 metre, 800 metre, 1500 metre, 110 engel, uzun atlama, gülle atma kategorilerinde kıyasıya madalya mücadelesi verecek. Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden toplam 700 sporcunun katılım sağlayacağı şampiyona bayrak ve pist yürüyüş müsabakalarıyla birlikte toplam 40 disiplinde yapılacak.

Alt yapıdan yetişen çocukların gelecek için umut vaat ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak atletizm branşında ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attık. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek şampiyonada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Balkan U18 Şampiyonası için milli takımı belirleme amacı taşıyan müsabakanın sonunda dereceye giren sporcular 9 Haziran tarihinde aynı stadyumda piste çıkacak.